Сессионный зал Верховной Рады, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n126709-rada-podderjala-zakonoproekt-prizvannyy-sdelat-nevozmojnoy-rabotu-chernyh-notariusov.html

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Верховная Рада сегодня поддержала законопроект 1056−1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права собственности», призванный сделать невозможной работу «черных» нотариусов и «черных» регистраторов.

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За соответствующее решение проголосовали 327 народных избранников, против — двое депутатов. Один народный избранник воздержался, еще 61 — не голосовали.

Предложение о сокращении наполовину сроков подготовки этого законопроекта ко второму чтению поддержали 279 народных избранников, против проголосовал один депутат. Еще 49 народных избранников воздержались, 63 — не голосовали.

Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечают, что проблема незащищенности владельцев недвижимости и корпоративных прав от преступных действий в последние годы стала особенно острой. Чтобы не допустить противоправного перехода имущества под контроль других лиц, предпринимателям приходится тратить значительные ресурсы.

В таких условиях трудно говорить о благоприятном инвестиционном климате, — отмечается в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта, такая ситуация возникла из-за ряда факторов, в частности — имеющихся пробелов и недостатков в действующей системе государственной регистрации соответствующих прав.

Решение этой проблемы авторы законопроекта видят, в частности, в прекращении деятельности аккредитованных субъектов.

Практика показала нецелесообразность дальнейшего использования института так называемых аккредитованных субъектов, поскольку значительное их количество принимали активное участие в сомнительных или и откровенно преступных регистрационных действиях, — отмечается в пояснительной записке.

Также законопроект предусматривает введение обязательности нотариального удостоверения договоров об отчуждении корпоративных прав, введение принципа одновременности совершения нотариального действия и государственной регистрации прав.

Кроме того, предлагается повысить ответственность за нарушение регистрационных процедур.

Напомним, Верховная Рада сегодня приняла решение на три месяца отсрочить введение штрафов для владельцев нерастаможенных автомобилей на еврономерах.