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Ракурс
ВРУ отсрочила штрафы для владельцев нерастаможенных «евроблях». Фото: Auto24

Рада на три месяца отсрочила штрафы за нерастаможенные «евробляхи»

12 сен 2019, 11:30
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Верховная Рада Украины отложила введение штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации еще на 3 месяца.

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Сегодня украинский парламент 276 голосами нардепов поддержал проект закона № 1030 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отсрочки применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины». Об этом шла речь в трансляции заседания ВРУ.

После первого чтения председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что с 22 августа владельцам «евроблях» уже выписывают штрафы и призвал поддержать этот законопроект во втором чтении. Таким образом, в целом за отсрочку штрафов проголосовали 284 парламентария, 38 высказались против.

Как известно, документом предусмотрена отсрочка штрафов за нерастаможенные «евробляхи» еще на 90 дней. Таким образом льготный период увеличивается с 270 до 360 дней. Растаможить свои автомобили владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.

Напомним, в августе президент Украины Владимир Зеленский повторно зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 1030 об отсрочке штрафов для владельцев нерастаможенных автомобилей на еврономерах.

Источник: Ракурс


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