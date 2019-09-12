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Изнасиловал и избил: на Харьковщине мужчина напал на 12-летнюю девочку. Фото: Правда Гомель
Изнасиловал и избил: на Харьковщине мужчина напал на 12-летнюю девочкуhttps://racurs.ua/n126682-iznasiloval-i-izbil-na-harkovschine-mujchina-napal-na-12-letnuu-devochku.htmlРакурс
На 12-летнюю девочку накануне около 14.00 напал мужчина, когда ребенок возвращался из школы.
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Злоумышленник ударил девочку в лицо и затащил в посадку, где изнасиловал ребенка. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Харьковской области.
После изнасилования девочка смогла самостоятельно вернуться домой. Ее семья срочно доставила ребенка в больницу с травмами и ушибами. Об изнасиловании в полицию они сообщили в тот же день в 18.00.
Сейчас состояние здоровья ребенка стабильное и ее жизни ничего не угрожает. С девочкой работают психологи.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.
Полиция пытается установить и задержать лицо, причастное к указанному преступлению.
Как ранее сообщало, в конце июля в Сумской области экс-отчим изнасиловал 8-летнюю девочку.
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