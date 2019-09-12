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Изнасиловал и избил: на Харьковщине мужчина напал на 12-летнюю девочку. Фото: Правда Гомель

Изнасиловал и избил: на Харьковщине мужчина напал на 12-летнюю девочку

12 сен 2019, 11:04
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На 12-летнюю девочку накануне около 14.00 напал мужчина, когда ребенок возвращался из школы.

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Злоумышленник ударил девочку в лицо и затащил в посадку, где изнасиловал ребенка. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Харьковской области.

После изнасилования девочка смогла самостоятельно вернуться домой. Ее семья срочно доставила ребенка в больницу с травмами и ушибами. Об изнасиловании в полицию они сообщили в тот же день в 18.00.

Сейчас состояние здоровья ребенка стабильное и ее жизни ничего не угрожает. С девочкой работают психологи.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.

Полиция пытается установить и задержать лицо, причастное к указанному преступлению.

Как ранее сообщало, в конце июля в Сумской области экс-отчим изнасиловал 8-летнюю девочку.

Источник: Ракурс


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