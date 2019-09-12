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Безопасность: Рада приняла закон о плане обороны Украины

Рада приняла закон о плане обороны Украины, проект «Голоса» провалили

12 сен 2019, 10:59
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Народные депутаты 12 сентября приняли в первом чтении проекта закона «О внесении изменений в Закон Украины „Об обороне Украины“ относительно организации обороны государства».

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За законопроект № 1011 проголосовали 316 нардепов, против были 19, воздержались 9. Сроки подготовки законопроекта ко второму чтению сокращены вдвое, сообщается в трансляции из парламента.

Законопроектом предусмотрено законодательное урегулирование издание плана обороны Украины и предоставление права президенту Украины утверждать его структуру.

План обороны Украины принимает для организации обороны государства Совет национальной безопасности и обороны. Решение СНБОУ по плану обороны вводится в действие указом президента с одновременным утверждением военно-административного деления территории Украины.

Альтернативный законопроект № 1011−1 представил и народный депутат Украины Сергей Рахманин, но его предложения Рада не поддержала.

Источник: Ракурс


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