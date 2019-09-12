Безпека: Рада схвалила закон про план оборони України

Рада схвалила закон про план оборони України, проект «Голосу» провалилиhttps://racurs.ua/ua/n126681-rada-shvalyla-zakon-pro-plan-oborony-ukrayiny-proekt-golosu-provalyly.htmlРакурс
Народні депутати 12 вересня ухвалили у першому читанні проекту закону «Про внесення змін до Закону України „Про оборону України“ щодо організації оборони держави».
За законопроект № 1011 проголосували 316 нардепів, проти були 19, утрималися 9. Строки підготовки законопроекту до другого читання скорочено на половину, повідомляється у трансляції з парламенту.
Законопроектом передбачено законодавче врегулювання видання плану оборони України та надання права президенту України затверджувати його структуру.
План оборони України ухвалює для організації оборони держави Рада національної безпеки і оборони. Рішення РНБОУ щодо плану оборони вводиться в дію указом президента з одночасним затвердженням військово-адміністративного поділу території України.
Альтернативний законопроект № 1011−1 представив і народний депутат України Сергій Рахманін (фракція «Голос»), але його пропозиції Рада не підтримала.