Безпека: Рада схвалила закон про план оборони України

https://racurs.ua/ua/n126681-rada-shvalyla-zakon-pro-plan-oborony-ukrayiny-proekt-golosu-provalyly.html

Ракурс

Народні депутати 12 вересня ухвалили у першому читанні проекту закону «Про внесення змін до Закону України „Про оборону України“ щодо організації оборони держави».

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За законопроект № 1011 проголосували 316 нардепів, проти були 19, утрималися 9. Строки підготовки законопроекту до другого читання скорочено на половину, повідомляється у трансляції з парламенту.

Законопроектом передбачено законодавче врегулювання видання плану оборони України та надання права президенту України затверджувати його структуру.

План оборони України ухвалює для організації оборони держави Рада національної безпеки і оборони. Рішення РНБОУ щодо плану оборони вводиться в дію указом президента з одночасним затвердженням військово-адміністративного поділу території України.

Альтернативний законопроект № 1011−1 представив і народний депутат України Сергій Рахманін (фракція «Голос»), але його пропозиції Рада не підтримала.