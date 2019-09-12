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Ракурс
Батьки в Швейцарії отримуватимуть відпустку.

У Швейцарії парламент підтримав відпустку для чоловіків при народженні дітей

12 вер 2019, 10:58
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У Швейцарії батько отримуватиме відпустку з догляду за новонародженим.

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Чоловіки отримуватимуть 14 днів відпустки для догляду за новонародженими. Відповідне рішення підтримала національна рада Федеральних зборів Швейцарії. За цей законопроект проголосували 129 депутатів, а 63 депутати виступили проти. Про це 12 вересня повідомляє РБК з посиланням на Le Temps.

Повідомляється, що батько новонародженої дитини може взяти відпустку впродовж шести місяців після народження дитини. Максимальна сума виплат за одну добу складе 196 швейцарських франків.

Автори ініціативи «За розумний відпустку по догляду за дитиною — для всієї родини» пропонували надавати чоловікам 20 днів відпустки для догляду за дитиною, яку можна було б використати протягом року після народження дитини. Однак цю пропозицію парламентарі відхилили.

На фінансування цього закону з бюджету країни виділятимуть 230 млн франків. Кошти виплачуватимуть за рахунок допомоги по втраті доходу.

Нагадаємо, вчені з Університету королеви Марії й Університетського коледжу Лондона встановили, що депресія у жінок може з’явитися внаслідок тривалої роботи без відпочинку. У жінок, які перевантажені роботою, симптоми депресії зустрічаються на 7,3% частіше, ніж у тих, хто працює стандартний 40-годинний тиждень.

Джерело: Ракурс


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