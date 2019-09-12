Родители в Швейцарии будут получать отпуск.

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В Швейцарии отец будет получать отпуск по уходу за новорожденным.

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Мужчины будут получать 14 дней отпуска для ухода за новорожденными. Соответствующее решение поддержал национальный совет Федерального собрания Швейцарии. За этот законопроект проголосовали 129 депутатов, а 63 депутата выступили против. Об этом 12 сентября сообщает РБК со ссылкой на Le Temps.

Сообщается, что отец новорожденного ребенка может взять отпуск в течение шести месяцев после рождения ребенка. Максимальная сумма выплат за сутки составит 196 швейцарских франков.

Авторы инициативы «За разумный отпуск по уходу за ребенком — для всей семьи» предлагали предоставлять мужчинам 20 дней отпуска для ухода за ребенком, который можно было бы использовать в течение года после рождения ребенка. Однако это предложение парламентарии отклонили.

На финансирование этого закона из бюджета страны будут выделены 230 млн франков. Средства будут выплачивать за счет пособия по потере дохода.

Напомним, ученые из Университета королевы Марии и Университетского колледжа Лондона установили, что депрессия у женщин может появиться вследствие длительной работы без отдыха. У женщин, которые перегружены работой, симптомы депрессии встречаются на 7,3% чаще, чем у тех, кто работает стандартный 40-часовую неделю.