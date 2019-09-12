Может быть жизнь: ученые обнаружили на планете K2-18b воду. Фото: Heraldo de Aragón

https://racurs.ua/n126679-mojet-byt-jizn-uchenye-obnarujili-na-planete-k2-18b-vodu.html

Ракурс

Впервые астрономам удалось обнаружить воду в атмосфере планеты K2−18b, которая расположена от нас на расстоянии 111 световых лет.

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Температура на планете также является благоприятной, так как она вращается вокруг своей звезды в так называемой «зоне жизни». Эти благоприятные условия свидетельствуют о том, что на планете могут существовать живые организмы. Об этом сообщает «ВВС Украина» со ссылкой на журнал Nature Astronomy.

Воды на планете очень много, а после выпуска нового космического телескопа ученые планируют проверить природу газов в атмосфере, ведь их могли выработать живые организмы. Найденная планета вдвое больше Земли, а температура на ней варьируется от 0 до 40 градусами Цельсия.

Планета K2−18b расположена слишком далеко от Земли, а потому пока невозможно запустить туда зонд. В ближайшие 10 лет K2−18b будут исследовать только через телескопы. Небесное тело расположено в созвездии Льва в системе красного карлика.

Планета K2−18b была открыта еще в 2015 году, но только сейчас удалось получить больше информации о ней. Астрономы называют K2−18b «Суперземлей», так как она имеет массу в диапазоне между Землей и Нептуном.

Ученые и раньше находили воду на планетах, однако на них температура была слишком высокой или низкой для существования жизни.

Напомним, в NASA планируют искать жизнь на спутнике Юпитера.