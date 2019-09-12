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Може бути життя: вчені виявили на планеті K2-18b воду. Фото: Heraldo de Aragón
Може бути життя: вчені виявили на планеті K2−18b водуhttps://racurs.ua/ua/n126679-moje-buty-jyttya-vcheni-vyyavyly-na-planeti-k2-18b-vodu.htmlРакурс
Вперше астрономам вдалось виявити воду в атмосфері планети K2−18b, яка розташована від нас на відстані 111 світлових років.
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Температура на планеті також є сприятливою, так як вона обертається навколо своєї зірки у так званій «зоні життя». Ці сприятливі умови свідчать про те, що на планеті можуть існувати живі організми. Про це повідомляє «ВВС Україна» з посиланням на журнал Nature Astronomy.
Води на планеті дуже багато, а після випуску нового космічного телескопу вчені планують перевірити природу газів в атмосфері, адже їх могли виробити живі організми. Знайдена планета вдвічі більша за Землю, а температура на ній варіюється між 0 та 40 градусами Цельсія.
Планета K2−18b розташована занадто далеко від Землі, а тому наразі неможливо запустити туди зонд. У найближчі 10 років K2−18b будуть досліджувати лише через телескопи. Небесне тіло розташовано у сузір’ї Лева в системі червоного карлика.
Планета K2−18b була відкрита ще у 2015 році, але лише зараз вдалося отримати більше інформації про неї. Астрономи називають K2−18b «Суперземлею», так як вона має масу в діапазоні між Землею та Нептуном.
Вчені і раніше знаходили воду на планетах, однак на них температура була надто високою чи низькою для існування життя.
Нагадаємо, у NASA планують шукати життя на супутнику Юпітера.
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