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Зґвалтував та побив: на Харківщині чоловік напав на 12-річну дівчинку. Фото: Правда Гомель
Зґвалтував та побив: на Харківщині чоловік напав на 12-річну дівчинкуhttps://racurs.ua/ua/n126682-z-valtuvav-ta-pobyv-na-harkivschyni-cholovik-napav-na-12-richnu-divchynku.htmlРакурс
На 12-річну дівчинку напередодні близько 14.00 напав чоловік, коли дитина поверталася зі школи.
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Зловмисник вдарив дівчинку в обличчя та затягнув у посадку, де зґвалтував дитину. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Харківській області.
Після зґвалтування дівчинка змогла самостійно повернутися додому. Її сім’я терміново доставила дитину до лікарні з травмами та забиттями. Про зґвалтування у поліцію вони повідомили того ж дня о 18.00.
Наразі стан здоров’я дитини стабільний та її життю нічого не загрожує. З дівчинкою працюють психологи.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди). Зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 8 до 15 років.
Поліція намагається встановити та затримати особу, причетну до вказаного злочину.
Як раніше повідомляло, наприкінці липня у Сумській області екс-вітчим зґвалтував 8-річну дівчинку.
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