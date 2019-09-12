Зґвалтував та побив: на Харківщині чоловік напав на 12-річну дівчинку. Фото: Правда Гомель

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Ракурс

На 12-річну дівчинку напередодні близько 14.00 напав чоловік, коли дитина поверталася зі школи.

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Зловмисник вдарив дівчинку в обличчя та затягнув у посадку, де зґвалтував дитину. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Харківській області.

Після зґвалтування дівчинка змогла самостійно повернутися додому. Її сім’я терміново доставила дитину до лікарні з травмами та забиттями. Про зґвалтування у поліцію вони повідомили того ж дня о 18.00.

Наразі стан здоров’я дитини стабільний та її життю нічого не загрожує. З дівчинкою працюють психологи.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди). Зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 8 до 15 років.

Поліція намагається встановити та затримати особу, причетну до вказаного злочину.

Як раніше повідомляло, наприкінці липня у Сумській області екс-вітчим зґвалтував 8-річну дівчинку.