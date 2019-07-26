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Зґвалтував 8-річну: на Сумщині підозру оголосили чоловіку, якого сьогодні звільнили з в’язниці за крадіжку. Фото: udivitelnay-zhizn
Зґвалтував 8-річну: на Сумщині підозру оголосили чоловіку, якого сьогодні звільнили з в’язниці за крадіжкуhttps://racurs.ua/ua/n124821-z-valtuvav-8-richnu-na-sumschyni-pidozru-ogolosyly-choloviku-yakogo-sogodni-zvilnyly-z-v-yaznyci.htmlРакурс
Маленьку 8-річну дівчинку зґвалтував колишній 35-річний вітчим у Сумській області. Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні дій, передбачених ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування).
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Підозрюваний сьогодні вийшов із в’язниці, у якій просидів півроку за крадіжку. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Сумської області.
Насилля сексуального характеру відбулося у січні поточного року. Попередньо встановлено, що чоловік декілька разів скоював незаконні дії стосовно дитини.
Матір дівчинки кілька місяців тому позбавили батьківських прав за ухилення від своїх обов‘язків, а дитину передали на виховання до патронатної сім’ї. Тоді дівчинка і зізналася, що стала жертвою насилля.
Результати судмедекспертизи підтвердили факт насилля. Наразі з дівчинкою працюють фахівці-психологи.
Зазначимо, що зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 8 до 15 років.
Як раніше повідомляв «Ракурс», днями в Одеській області 63-річний чоловік зґвалтував 9-річного хлопчика. Злочин відбувся біля ставку, на який дитина пішла сама.
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