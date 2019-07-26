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Ракурс
Зґвалтував 8-річну: на Сумщині підозру оголосили чоловіку, якого сьогодні звільнили з в’язниці за крадіжку. Фото: udivitelnay-zhizn

Зґвалтував 8-річну: на Сумщині підозру оголосили чоловіку, якого сьогодні звільнили з в’язниці за крадіжку

26 лип 2019, 23:42
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Маленьку 8-річну дівчинку зґвалтував колишній 35-річний вітчим у Сумській області. Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні дій, передбачених ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування).

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Підозрюваний сьогодні вийшов із в’язниці, у якій просидів півроку за крадіжку. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Сумської області.

Насилля сексуального характеру відбулося у січні поточного року. Попередньо встановлено, що чоловік декілька разів скоював незаконні дії стосовно дитини.

Матір дівчинки кілька місяців тому позбавили батьківських прав за ухилення від своїх обов‘язків, а дитину передали на виховання до патронатної сім’ї. Тоді дівчинка і зізналася, що стала жертвою насилля.

Результати судмедекспертизи підтвердили факт насилля. Наразі з дівчинкою працюють фахівці-психологи.

Зазначимо, що зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 8 до 15 років.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями в Одеській області 63-річний чоловік зґвалтував 9-річного хлопчика. Злочин відбувся біля ставку, на який дитина пішла сама.

Джерело: Ракурс


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