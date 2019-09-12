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ВРУ відстрочила штрафи для власників нерозмитнених «євроблях». Фото: Auto24

Рада на три місяці відтермінувала штрафи за нерозмитнені «євробляхи»

12 вер 2019, 11:30
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Верховна Рада України відклала введення штрафів за нерозмитнені автомобілі на іноземній реєстраціїще на 3 місяці.

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Сьогодні український парламент 276 голосами нардепів підтримав проект закону № 1030 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України». Про це йшлося у трансляції засідання ВРУ.

Після першого читання голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що з 22 серпня власникам «євроблях» вже виписують штрафи та закликав підтримати цей законопроект у другому читанні. Таким чином, в цілому за відтермінування штрафів проголосували 284 парламентарів, а 38 висловилися проти.

Як відомо, документом передбачена відстрочка штрафів за нерозмитнені «євробляхи» ще на 90 днів. Таким чином пільговий період збільшується з 270 до 360 днів. Розмитнити свої автомобілі власники зможуть тільки за 100% ставками акцизного збору.

Нагадаємо, у серпні президент України Володимир Зеленський повторно зареєстрував у Верховній Раді законопроект № 1030 про відстрочку штрафів для власників нерозмитнених автомобілів на єврономерах.

Джерело: Ракурс


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