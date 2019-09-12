В «Зону 51» пытался проникнуть голландский блогер. Фото: Golos.ua

https://racurs.ua/n126710-v-zonu-51-pytalsya-proniknut-gollandskiy-bloger.html

Ракурс

Штурм «Зоны 51» начался раньше срока. Двое голландцев, один из которых блогер Тиес Гранциер, пытались проникнуть на территорию секретной военной базы в американском штате Невада и даже смогли снять видео.

Loading...

Полицейские, которые арестовали иностранцев, нашли в их автомобиле камеры, ноутбук, дрон и телефон. Об этом сообщает BuzzFeed, передает УНИАН.

Задержать нарушителей удалось только после того, как они прошли 4 км вглубь Невадского испытательного полигона и были в 16 км от «Зоны 51». Иностранцы поддерживали мероприятие «Штурмуем „Зону 51“, они не смогут остановить нас всех», под которым подписались несколько миллионов человек. Ивент запланировали на 20 сентября.

Социальная сеть Facebook удалила страницу этого мероприятия, но желающих пойти это не останавливает.

Отметим, что американские власти только в 2013 году признали существование этой военной базы. «Зона 51» регулярно фигурирует в теории заговоров, особенно касающихся пришельцев. Территорию бдительно охраняют, а за незаконное попадание на эту военную базу могут бросить за решетку.

Как ранее сообщал «Ракурс», американский блогер показал на видео территорию «Зоны 51».