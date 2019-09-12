Сесійна зала Верховної Ради, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n126712-rada-pidtrymala-zakonoproekt-schodo-novogo-poryadku-formuvannya-vyschoyi-kvalifikaciynoyi-komisiyi.html

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Верховна Рада підтримала президентський законопроект № 1008 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування».

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Цей законопроект покликаний врегулювати питання організації діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) України і Вищої ради правосуддя (ВРП) шляхом внесення змін до законів «Про судоустрій і статус суддів», «Про очищення влади» та «Про Вищу раду правосуддя», повідомляє прес-служба Ради.

Зокрема, пропонується запровадити новий порядок формування ВККС, за яким призначення на посади 12 членів цієї комісії здійснюватиметься ВРП.

ВРП утворюватиме конкурсну комісію, до складу якої входитимуть:

три особи, обрані Радою суддів України із числа її членів;

три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції.

Крім того, пропонується розширити коло посад, котрі потрапляють під люстрацію.

Ще одне нововведення — створення ВККС комісії з питань доброчесності та етики, яка забезпечить дотримання членами ВРП та ВККС «високих критеріїв доброчесності та професійної етики».

За цей законопроект у першому читанні за основу проголосували 238 народних обранців. Проти — 54 депутати. Утрималися 46 народних обранців, не голосували — 49.

У пояснювальній записці автори законопроекту обґрунтовують необхідність його прийняття незадовільними рівнем довіри до судової системи в Україні, а також відсутністю суддів у низці регіонів.

Наголошується, що процедура кваліфікаційного оцінювання, яка була розпочата ВККС у 2016 році, досі не завершена, і лише половина суддів вважаються такими, що її пройшли. Також досі не завершилася процедура добору суддів на вакантні посади, розпочата у 2017 році.

«Ні суддям, ні експертному середовищу, ні суспільству не зрозуміло, чому зазначені процеси гальмуються, а громадяни досі не можуть вчасно отримати справедливе судове рішення, — зазначають автори законопроекту.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні підтримала законопроект, покликаний зробити неможливою діяльність «чорних» нотаріусів.