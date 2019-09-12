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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис предента

Зеленский: «Формулу Штайнмайера» обсудят на встрече лидеров «нормандской четверки»

12 сен 2019, 22:46
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«Формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей будут обсуждать во время встречи лидеров «нормандской четверки».

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня в Киеве во время пресс-конференции после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что Украина настаивает на проведении соответствующей встречи в сентябре.

Потому что прекращение войны, возвращение всех наших пленных — это приоритетная задача для меня, — отметил Зеленский.

О том, согласится ли Украина на реализацию «формулы Штайнмайера», Зеленский отметил, что 2 сентября состоялась встреча в Нормандском формате на уровне представителей четырех стран, на которой, в частности, обсуждалась эта формула.

Формула Штайнмайера" и все пункты Минских договоренностей будут рассматриваться, решение будет приниматься лидерами четырех стран, — отметил Зеленский. — Мы должны обсудить все пункты Минских договоренностей.

Зеленский подчеркнул, что в переговорах Украина стоит на позиции сохранения национальных интересов.

«Формула Штайнмайера» предусматривает, что Верховная Рада принимает закон, согласно которому на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей происходят местные выборы под контролем ОБСЕ. После этого ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли эти выборы международным стандартам.

Если вывод ОБСЕ будет одобрительным, вступает в силу законодательство о «специальном статусе» этих территорий. В противном случае законы об особом статусе ОРДЛО не вступят в силу.

Об этой инициативе стало известно в 2016 году. Свое название она получила от фамилии действующего президента Германии Франка-Вальтера Штанмаера, который тогда был министром иностранных дел ФРГ.

Напомним, в конце августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующая встреча в «нормандском формате» на самом высоком уровне состоится в сентябре.

Источник: Ракурс


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