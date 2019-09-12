Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n126719-zelenskyy-formulu-shtaynmaiera-obgovoruvatymut-na-zustrichi-lideriv-normandskoyi-chetvirky.html

Ракурс

«Формулу Штайнмаєра» та всі пункти Мінських домовленостей обговорюватимуть під час зустрічі лідерів «нормандської четвірки».

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Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні в Києві під час прес-конференції після зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський зазначив, що Україна наполягає на проведенні відповідної зустрічі у вересні.

Тому що закінчення війни, повернення всіх наших полонених — це пріоритетне завдання для мене, — зазначив Зеленський.

Щодо того, чи погодиться Україна на реалізацію «формули Штайнмаєра», Зеленський зауважив, що 2 вересня відбулася зустріч у Нормандському форматі на рівні представників чотирьох країн, на якій, зокрема, обговорювалася ця формула.

«Формула Штайнмаєра» і всі пункти Мінських домовленостей будуть розглядатися, рішення ухвалюватиметься лідерами чотирьох країн, — зазначив Зеленський. — Ми повинні обговорити всі пункти Мінських домовленостей.

Зеленський наголосив, що в переговорах Україна стоїть на позиції збереження національних інтересів.

«Формула Штайнмаєра» передбачає, що Верховна Рада ухвалює закон, згідно з яким на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відбуваються місцеві вибори під контролем ОБСЄ. Після цього ОБСЄ робить висновок щодо того, чи відповідали ці вибори міжнародним стандартам.

Якщо висновок ОБСЄ буде схвальним, набуває чинності законодавство про «спеціальний статус» цих територій. В іншому випадку закони про особливий статус ОРДЛО не набудь чинності.

Про цю ініціативу стало відомо у 2016 році. Свою назву вона отримала від прізвища чинного президента Німеччина Франка-Вальтера Штайнмаєра, який тоді був міністром закордонних справ ФРН.

Нагадаємо, наприкінці серпня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступна зустріч у «нормандському форматі» на найвищому рівні відбудеться у вересні.