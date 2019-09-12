Учені виявили несподівану особливість людського мозку

https://racurs.ua/ua/n126718-u-mozku-vyyavleno-universalnyy-kod-togo-scho-ludy-vvajaut-prekrasnym.html

Ракурс

У людському мозку спостерігається дивовижно схожа активність у випадку спостерігання творів мистецтва, будівель і ландшафтів, котрі люди вважають естетично приємними.

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Це означає, що мережа пасивного режиму роботи мозку (DMN, нейронна мережа взаємодіючих ділянок головного мозку, активна в стані, коли людина не зайнята виконанням будь-якої задачі, пов’язаної із зовнішнім світом, а, навпаки, не діє, відпочиває або занурена в себе), може містити універсальний код естетичної привабливості, повідомляє видання EurekaAlert.

Такого висновку дійшли учені з Нью-Йоркського університету, які використовували функціональну магнітно-резонансну томографію (фМРТ) для моніторингу мозкової активності піддослідних, котрим демонстрували відповідні зображення.

Ми поки не знаємо, чи дійсно DMN обчислює це уявлення (про естетичну привабливість — ред.), — наголошують дослідники. — Але в неї явно є доступ до абстрактної інформації про те, чи вважаємо ми подію естетично привабливою чи ні.

Оскільки DMN зазвичай мовчить, коли людина взаємодіє з зовнішнім світом, вельми незвично, що вона містить інформацію про естетичну привабливість об'єктів, котрі можна спостерігати, зазначають дослідники.

Крім того, результати фМРТ показали, у частинах мозку, котрі здійснюють опрацювання візуальної інформації, різні типи зображень призводили до дуже різних моделей активності, на відміну від DNM, навіть на зображеннях, котрі оцінювалися учасниками експерименту як естетично приємні.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що людський мозок здатний сприймати зміни магнітного поля.