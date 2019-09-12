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Ракурс
Ученые обнаружили неожиданную особенность человеческого мозга

В мозгу обнаружен универсальный код того, что люди считают прекрасным

12 сен 2019, 22:07
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В человеческом мозге наблюдается удивительно похожа активность в случае наблюдения произведений искусства, зданий и ландшафтов, которые люди считают эстетически приятными.

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Это означает, что сеть пассивного режима работы мозга (DMN, нейронная сеть взаимодействующих участков головного мозга, которая активна в состоянии, когда человек не занят выполнением любой задачи, связанной с внешним миром, а, наоборот, не действует, отдыхает или погружен в себя), может содержать универсальный код эстетической привлекательности, сообщает издание EurekaAlert.

К такому выводу пришли ученые из Нью-Йоркского университета, которые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) для мониторинга мозговой активности участников эксперимента, которым демонстрировали соответствующие изображения.

Мы пока не знаем, действительно ли DMN вычисляет это представление (об эстетической привлекательность — ред.), — отмечают исследователи. — Но у нее явно есть доступ к абстрактной информации о том, считаем ли мы событие эстетически привлекательным или нет.

Поскольку DMN обычно молчит, когда человек взаимодействует с внешним миром, весьма необычно, что она содержит информацию об эстетической привлекательности объектов, которые можно наблюдать, отмечают исследователи.

Кроме того, результаты фМРТ показали, что в частях мозга, которые осуществляют обработку визуальной информации, различные типы изображений приводили к очень различным моделям активности, в отличие от DNM, даже на изображениях, которые оценивались участниками эксперимента как эстетически приятные.

Напомним, недавно ученые установили, что человеческий мозг способен воспринимать изменения магнитного поля.


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