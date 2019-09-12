Мария Матиос, фото: Maria Matios, Facebook

https://racurs.ua/n126717-sr-t-hochu-na-takuu-vlast-matios-rasskazala-pochemu-proignorirovala-vyzov-na-dopros-v-gbr.html

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Бывший народный депутат из фракции «Блока Петра Порошенко» известная украинская писательница Мария Матиос рассказала, почему проигнорировала сегодня вызов в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос по делу о захвате государственной власти.

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Сегодня, 12 сентября, именно в это время меня должны были допрашивать в ГБР «по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 109 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины, — отметила Матиос в сообщении, опубликованном на ее странице в социальной сети Фейсбук в 16.30.

За правонарушения, в отношении которого ее хочет допросить ГБР, законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет, подчеркнула Матиос.

Уписаться от страха можно от такой перспективы, вам скажу! А я сегодня из всего свищу «в штыре пальца» и «ср.ть хочу на такую власть», как говорит из моих книг и со сцены Иван Цвичок в «Сладкой Дарусе» (известный роман Марии Матиос, который был опубликован в 2004 году — ред.) уже 15 лет! Ибо где я, а где свержение конституционного строя и захват власти?! — отметила экс-нардеп.

Скороспелая нечисть теперь сконцентрировалась исключительно в зале Верховной Рады, — убеждена Матиос.

Экс-депутат подчеркнула, что это уже не в первый раз относительно нее открывают уголовное дело.

Когда-то «креативный» дедушка Азиров с «незабвенным» Дмитрием Табачником под руку с Ганькой Герман и в обнимку с генпрокурором Пшонкой наперегонки водили руками, ища «фаллос» в одной из моих книг, и даже возбудили уголовное производство в отношении меня, — напомнила Матиос.

Инцидент, о котором вспоминает Матиос, произошел в конце 2010 года. Тогда правоохранительные органы по поручению Генпрокуратуры проводили обыски в издательстве «Пирамида», чтобы изъять экземпляры ее романа «Вырванные страницы из автобиографии».

Впоследствии оказалось, что правоохранители тогда реагировали на запрос народного депутата от Коммунистической партии Петра Цыбенко, который обратился к ним относительно «правовой оценки высказываниям, которые допустила автор» в тексте этой книги «в сторону мемориальных памятников советским воинам». Речь шла о сравнении писательницей памятника победы в Киеве с фаллосом.

И что? Где они, те искатели «фаллосов»? Готовятся границу перескакивать в аэропортах снова? — отметила Матиос.

Писательница добавила, что в повестке ГБР содержится предупреждение, что ее могут силой доставить на допрос.

Я бы на то хотела поглядеть!!! — резюмировала Матиос.

Напомним, Матиос написала исторический роман о трех войнах «Буковая земля», который 21 сентября презентуют на Львовском книжном форуме.