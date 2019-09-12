Аваков принял отставку Аброськина, Купранца и Невгада

Арсен Аваков, фото: Игорь Киянчук

https://racurs.ua/n126716-avakov-prinyal-otstavku-abroskina-kupranca-i-nevgada.html

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Министр внутренних дел Арсен Аваков принял отставку трех заместителей председателя Национальной полиции Сергея Князева — Вячеслава Аброськина, Игоря Купранца и Виталия Невгада.

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Они уволены из рядов Национальной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Генерал полиции второго ранга Аброськин занимал должность первого заместителя главы Нацполиции — руководителя криминальной полиции, генерал полиции третьего ранга Невгад — должность заместителя председателя — начальника Главного следственного управления, генерал полиции третьего ранга Купранец был заместителем главы — начальником Департамента защиты экономики.

Информация о том, что Аброськин, Невгад, и Курпранец подали в отставку, появилась вчера.

Напомним, сегодня Аброськин, находясь в Мариуполе, подтвердил, что подал соответствующий рапорт Авакову. По словам Аброськина, в дальнейшем он планирует участвовать в выборах мэра расположенного в Донецкой области неподалеку линии соприкосновения города Мариуполя.