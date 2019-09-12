В центре Млечного пути расположена гигантская черная дыра

https://racurs.ua/n126715-chernaya-dyra-v-centre-nashey-galaktiki-mogla-progolodatsya-uchenye.html

Ракурс

Огромная черная дыра в центре нашей галактики, также известная как Стрелец А*, поглотила чрезвычайно большое «блюдо» из межзвездного газа и пыли, и ученые пока не понимают, какие причины этого события.

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Об этом сообщает издание EurekAlert со ссылкой на статью в журнале Astrophysical Journal Letters.

Мы никогда не видели ничего подобного за 24 года, в течение которых изучаем сверхмассивную черную дыру, — отмечает профессор физики из Калифорнийского университета Андреа Гез. — Обычно это довольно тихая, вялая черная дыра «на диете». Мы не знаем, что способствует этому большому пиру.

Яркость, которую наблюдали ученые, вызвана радиацией газа и пыли, попадающих в черную дыру. Яркость вокруг черной дыры всегда несколько меняется, но ученые были потрясены настолько чрезвычайными колебаниями яркости.

Черная дыра была такой яркой, что я сначала принял ее за звезду S0−2, потому что я никогда не видел Стрелец, А * таким ярким, — отметил один из исследователей.

Ученые проанализировали более 13 тыс. наблюдений за черной дырой с 2003 года. Они обнаружили, что 13 мая территория, которая располагается непосредственно за пределами «точки невозврата» черной дыры (которая так называется потому, что, когда материя туда попадает, она уже никогда не может оттуда выбраться) была вдвое ярче, чем обычно в таких случаях.

Также подобные изменения яркости наблюдали еще в две ночи в этом году. Все эти события были «беспрецедентными», отмечают ученые.

Полученные данные поднимают вопрос — это было чрезвычайное событие или это предвестник существенного повышения активности черной дыры.

Большой вопрос заключается в том, переходит ли черная дыра в новую фазу, — отмечает один из исследователей профессор физики и астрономии Марк Моррис.

Сейчас ученые продолжают наблюдать за этим районом космоса, надеясь найти ответы.

Одна из гипотез относительно повышенной активности заключается в том, что когда находящаяся в центре галактики звезда под названием S0−2 осуществила ближайший проход мимо Стрельца А* в течение лета 2018 года, она выпустила большое количество газа, который достиг в этом году черной дыры.

Другая теория состоит в том, что причиной стал странный объект, известный как G2 (скорее всего, это пара бинарных звезд), который осуществил ближайший подход к черной дыре в 2014 году. Возможно, черная дыра могла сорвать внешний слой G2, что могло бы объяснить повышенную яркость непосредственно Стрелец А*.

Также ученые не исключают, что причиной роста яркости могла стать гибель крупных астероидов, которые попали в черную дыру.

Впрочем, все эти события пока не представляют опасности для Земли. Черная дыра расположена примерно в 26 тыс. световых годах от нас и рост излучения должен быть в 10 млрд раз большим, чем-то, что обнаружили астрономы, чтобы повлиять на жизнь на Земле.

Напомним, недавно ученым удалось сделать первое в истории фото черной дыры.