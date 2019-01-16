Ученые обнаружили гигантскую блуждающую черную дыру в нашей галактике

В центре нашей галактики может существовать блуждающая черная дыра среднего размера

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Racurs.ua

Астрономы из Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ) нашли доказательства, указывающие на то, что одна из черных дыр среднего размера дрейфует на расстоянии около 20 световых лет от центра нашей галактики.

Используя Большой миллиметровый радиотелескоп Атакамы (ALMA), они обнаружили потоки молекулярного газа, который вращается вокруг того, что кажется невидимым массивным объектом, сообщает издание Science Alert

Черные дыры довольно трудно обнаружить, если они активно не «питаются» окружающими звездами, поскольку такие объекты не распространяют электромагнитного излучения (за исключением, возможно, излучения Хокинга, которое, если оно существует, мы не можем обнаружить).

Дело в том, что электромагнитное излучение не может достичь скорости, необходимой, чтобы оставить черную дыру. Поэтому черные дыры невидимы для наших методов выявления, когда они не делают чего-то заметного.

Тем не менее, мы знаем, что существуют черные дыры со звездной массой до 100 раз больше массы Солнца, а также и сверхмассивные черные дыры, размер которых начинается с примерно 100 тыс. раз больше массы Солнца.

Однако между этими двумя крайностями есть огромный знак вопроса. Хотя есть достаточно хорошие косвенные доказательства, указывающие на существование черных дыр между 100 и 100 тыс. солнечных масс, их существование до сих пор не подтверждено.

Но, похоже, что японским ученым удалось обнаружить одну из таких черных дыр. Основываясь на форме и движении газовых потоков, исследователи смогли сделать вывод, что объект имеет массу, эквивалентную около 32 тыс. солнц.

Весь этот вес может быть сосредоточен в космическом теле размером с Юпитер.

В дополнение к потенциальному выявлению черной дыры промежуточного размера, исследователи, вероятно, нашли новый метод обнаружения неактивных черных дыр — если этот объект периодически активен, он может создавать ионизацию космического газа, которую можно обнаружить после того, как черная дыра снова успокоится.

«Наши результаты дают новые косвенные доказательства существования блуждающей черной дыры средней массы в центре Галактики. Это свидетельствует также о том, что компактные облака газа с высокой скоростью могут быть признакам спокойных черных дыр, существующих в нашей Галактике», — отмечают исследователи.

Напомним, в 2016 году израильский ученый создал в своей лаборатории объект, похожий на черную дыру.