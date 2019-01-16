Учені виявили гігантську блукаючу чорну діру в нашій галактиці

У центрі нашої галактики може існувати блукаюча чорна діра середнього розміру

https://racurs.ua/ua/n116901-ucheni-vyyavyly-blukauchu-chornu-diru-v-nashiy-galaktyci.html

Racurs.ua

Астрономи з Національної астрономічної обсерваторії Японії (NAOJ) знайшли докази, які вказують на те, що одна з чорних дір середнього розміру дрейфує на відстані близько 20 світлових років від центру нашої галактики.

Використовуючи Великий міліметровий радіотелескоп Атаками (ALMA), вони виявили потоки молекулярного газу, який обертається навколо того, що здається невидимим масивним об'єктом, повідомляє видання Science Alert

Чорні діри досить важко знайти, якщо вони активно не «харчуються» оточуючими зірками, оскільки такі об'єкти не поширюють електромагнітного випромінювання (за винятком, можливо, випромінювання Хокінга, яке, якщо воно існує, ми не можемо виявити).

Річ у тім, що електромагнітне випромінювання не може досягти швидкості, необхідної, щоб залишити чорну діру. Тому чорні діри невидимі для наших методів виявлення, коли вони не роблять чогось помітного.

Тим не менш, ми знаємо, що існують чорні діри з зоряною масою до 100 разів більше маси Сонця, а також надмасивні чорні діри, розмір яких починається з приблизно 100 тис. разів більше маси Сонця.

Проте між цими двома крайнощами є величезний знак запитання. Хоча є досить хороші непрямі докази, які вказують на існування чорних дір між 100 та 100 тис. сонячних мас, їх існування досі не підтверджене.

Однак, схоже, що японським вченим вдалося виявити одну з таких чорних дір. Ґрунтуючись на формі і русі газових потоків, дослідники змогли зробити висновок, що об'єкт має масу, еквівалентну близько 32 тис. сонць.

Уся ця вага може бути зосереджена в космічному тілі розміром з Юпітер.

На додаток до потенційного виявлення чорної діри проміжного розміру, дослідники, ймовірно, знайшли новий метод виявлення неактивних чорних дір — якщо цей об'єкт є періодично активним, він може створювати іонізацію космічного газу, котру можна виявити після того, як чорна діра знову заспокоїться.

«Наші результати дають нові непрямі докази існування блукаючої чорної діри середньої маси в центрі Галактики. Це свідчить також про те, що компактні хмари газу з високою швидкістю можуть бути ознаками спокійних чорних дір, які існують у нашій Галактиці», — зазначають дослідники.

Нагадаємо, у 2016 році ізраїльський вчений створив у своїй лабораторії об'єкт, схожий на чорну діру.