У центрі Чумацького шляху розташована гігантська чорна діра

https://racurs.ua/ua/n126715-chorna-dira-v-centri-nashoyi-galaktyky-stala-golodnishou-ucheni.html

Ракурс

Величезна чорна діра в центрі нашої галактики, також відома як Стрілець А*, поглинула надзвичайно велику «страву» з міжзоряного газу та пилу, і учені наразі не розуміють, які причини цієї події.

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Про це повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю в журналі Astrophysical Journal Letters.

Ми ніколи не бачили нічого подібного за 24 роки, протягом яких вивчаємо надмасивну чорну діру, — наголошує професор фізики з Каліфорнійського університету Андреа Гез. — Зазвичай це досить тиха, млява чорна діра «на дієті». Ми не знаємо, що сприяє цьому великому бенкету.

Яскравість, яку спостерігали вчені, викликана радіацією газу та пилу, що потрапляли у чорну діру. Яскравість навколо чорної діри завжди дещо змінюється, але вчені були приголомшені настільки надзвичайними коливаннями яскравості.

Чорна діра була такою яскравою, що я спочатку сприйняв її за зірку S0−2, тому що я ніколи не бачив Стрілець А* таким яскравим, — зазначив один із дослідників.

Учені проаналізували понад 13 тис. спостережень за чорною дірою з 2003 року. Вони виявили, що 13 травня територія, котра розташовується безпосередньо за межами «точки неповернення» чорної діри (котра так називається тому, що, коли матерія туди потрапляє, вона вже ніколи не може звідти вибратися) була вдвічі яскравішою, ніж зазвичай у таких випадках.

Також подібні зміни яскравості спостерігали у ще дві ночі цього року. Усі ці події були «безпрецедентними», зазначають учені.

Отримані дані ставлять запитання — чи це була надзвичайна подія чи це передвісник суттєвого підвищення активності чорної діри.

Основне питання полягає в тому, чи переходить чорна діра в нову фазу, — зазначає один із дослідників професор фізики та астрономії Марк Морріс.

Наразі вчені продовжують спостерігати за цим районом космосу, сподіваючись знайти відповіді.

Одна з гіпотез щодо підвищеної активності полягає в тому, що коли розташована в центрі галактики зірка під назвою S0−2 здійснила найближчий прохід повз Стрілець А* протягом літа 2018 року, вона випустила велику кількість газу, який досяг цього року чорної діри.

Інша теорія полягає в тому, що причиною став химерний об'єкт, відомий як G2 (швидше за все, це пара бінарних зірок), котрий здійснив найближчий підхід до чорної діри у 2014 році. Можливо, чорна діра могла зірвати зовнішній шар G2, що могло б пояснити підвищену яскравість безпосередньо Стрілець А*.

Також учені не виключають, що причиною зростання яскравості могла стати загибель великих астероїдів, які потрапили в чорну діру.

Втім, усі ці події наразі не становлять небезпеки для Землі. Чорна діра розташована приблизно за 26 тис. світлових років від нас і зростання випромінювання повинно бути в 10 млрд разів більшим, ніж те, що виявили астрономи, щоб вплинути на життя на Землі.

Нагадаємо, нещодавно ученим вдалося зробити перше в історії фото чорної діри.