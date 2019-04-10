Перше фото чорної діри представила колаборація вчених. Фото: Yorick

https://racurs.ua/ua/n120588-pershe-foto-chornoyi-diry-predstavyla-kolaboraciya-vchenyh-video.html

Ракурс

Перше в історії фото чорної діри опублікували вчені з проекту Event Horizon Telescope. Учасники цього дослідження займаються вивченням кордонів чорної діри. У проекті беруть участь вчені з усього світу спільно з Європейською радою з наукових досліджень.

Для свого дослідження вчені вибрали галактику Мessier87 (М87), яка є найбільшою в сузір’ї Діви і розташована на відстані 53,5 млн світлових років від Землі. Про це повідомляє eventhorizontelescope, передає naked-science.

У центрі М87 розташована надмасивна чорна діра, яку змогли зняти астрономи. Діра випромінює велику кількість радіохвиль та інших видів випромінювання.

Очікується, що отримані дані допоможуть поліпшити рівень розуміння природи чорних дір. Надмасивні об'єкти важать від 105 до 1 тис. 10 мас Сонця. Гігантські чорні діри були виявлені в центрах багатьох галактик, включаючи нашу. Однак, рух чорної діри Чумацького шляху і мале поле зору телескопа не дозволяє добре вивчити цей об'єкт.

Як раніше повідомляв «Ракурс», вчені зафіксували в центрі Чумацького шляху гігантську чорну діру, розмір якої в чотири мільйони разів більша за Сонце. Ця чорна діра викидає величезну кількість енергії, що знищує нагромадження міжзоряної матерії.