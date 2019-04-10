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Ракурс
Перше фото чорної діри представила колаборація вчених. Фото: Yorick

Перше фото чорної діри представила колаборація вчених (ВІДЕО)

10 кві 2019, 18:00
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Перше в історії фото чорної діри опублікували вчені з проекту Event Horizon Telescope. Учасники цього дослідження займаються вивченням кордонів чорної діри. У проекті беруть участь вчені з усього світу спільно з Європейською радою з наукових досліджень.

Для свого дослідження вчені вибрали галактику Мessier87 (М87), яка є найбільшою в сузір’ї Діви і розташована на відстані 53,5 млн світлових років від Землі. Про це повідомляє eventhorizontelescope, передає naked-science.

У центрі М87 розташована надмасивна чорна діра, яку змогли зняти астрономи. Діра випромінює велику кількість радіохвиль та інших видів випромінювання.

Перше фото чорної діри. Фото: eventhorizontelescope

Очікується, що отримані дані допоможуть поліпшити рівень розуміння природи чорних дір. Надмасивні об'єкти важать від 105 до 1 тис. 10 мас Сонця. Гігантські чорні діри були виявлені в центрах багатьох галактик, включаючи нашу. Однак, рух чорної діри Чумацького шляху і мале поле зору телескопа не дозволяє добре вивчити цей об'єкт.

Як раніше повідомляв «Ракурс», вчені зафіксували в центрі Чумацького шляху гігантську чорну діру, розмір якої в чотири мільйони разів більша за Сонце. Ця чорна діра викидає величезну кількість енергії, що знищує нагромадження міжзоряної матерії.


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