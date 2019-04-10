Первое фото черной дыры представила коллаборация ученых. Фото: Yorick

https://racurs.ua/n120588-pervoe-foto-chernoy-dyry-predstavila-kollaboraciya-uchenyh-video.html

Ракурс

Первое в истории фото черной дыры опубликовали ученые из проекта Event Horizon Telescope. Участники этого исследования занимаются изучением границ черной дыры. В проекте участвуют ученые со всего мира совместно с Европейским советом по научным исследованиям.

Для своего изучения ученые выбрали галактику Мessier87 (М87), которая является крупнейшей в созвездии Девы и находится на расстоянии 53,5 млн световых лет от Земли. Об этом сообщает eventhorizontelescope, передает naked-science.

В центре М87 находится сверхмассивная черная дыра, которую смогли снять астрономы. Дыра излучает большое количество радиоволн и прочих видов излучения.

Ожидается, что полученные данные помогут улучшить уровень понимания природы черных дыр. Сверхмассивные объекты весят от 105 до 1 тыс. 10 масс Солнца. Гигантские черные дыры были обнаружены в центрах многих галактик, включая нашу. Однако движение черной дыры Млечного пути и малое поле зрения телескопа не позволяет хорошо изучить этот объект.

Как ранее сообщал «Ракурс», ученые зафиксировали в центре Млечного пути гигантскую черную дыру, размер которой в четыре миллиона раз больше Солнца. Эта черная дыра выбрасывает огромное количество энергии, что уничтожает нагромождения межзвездной материи.