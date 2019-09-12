Денис Малюська, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n126714-ministr-ustyciyi-schob-z-yavylasya-dovira-nam-dovedetsya-vzyaty-inozemnyh-suddiv-z-horoshou.html

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Міністр юстиції Денис Малюська пропонує створити в Україні приватні третейські суди, до розгляду справ у котрих запросити іноземних суддів з хорошою репутацією.

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Про це Малюська заявив в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ».

На його думку, наявність у державних судів ефективного конкурента змусить їх працювати краще.

Вони автоматом почнуть працювати краще, тому що найцікавіші справи перекочують в арбітраж, — вважає чиновник.

Він наголосив, що третейський суд (недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням зацікавлених фізичних чи юридичних осіб у встановленому законодавством порядку для вирішення суперечок, що виникають із цивільних та господарських правовідносин) в Україні має працювати так, щоб найважливіші спори не розглядалися в аналогічних установах у Лондоні чи Стокгольмі, як це відбувається сьогодні.

Це дорого. Якщо тут буде аналогічного рівня суд, з аналогічною довірою до суддів, це стимулюватиме і державні суди, і зменшить витрати бізнесу, — зазначив Малюська.

Проте він додав, основна запорука успіху таких судів — це репутація, у них не може бути навіть натяку на корупцію чи необ'єктивність.

Вже читав коментарі, що при Мін’юсті буде якийсь арбітраж. Це не при Мін’юсті, це має бути незалежний орган, — наголошує Малюська.

Малюська зазначив, що в Україні вже була спроба створити систему третейських судів, проте все завершилося тим, що їх почали використовувати для рейдерства.

Щоб з’явилася довіра, нам доведеться взяти іноземних суддів з хорошою репутацією, — вважає міністр.

Як приклад він навів Казахстан, де зараз намагаються створити такий суд, запросивши суддів із Великої Британії.

Піар шалений. Хоч поки жодного рішення цим судом не винесено, сигнал інвесторам пішов гарний, — зазначив міністр.

Моє завдання — створити умови, щоб такий суд запустити, — наголосив Малюська.

Нагадаємо, склад нового Кабінету міністрів Верховна Рада затвердила 29 серпня.