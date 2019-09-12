Сесійна зала Верховної Ради, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n126713-rada-pidtrymala-zakonoproekt-poklykanyy-rozvantajyty-verhovnyy-sud.html

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Верховна Рада сьогодні підтримала законопроект № 1026 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої палати Верховного суду та щодо строків повернення адміністративних справ».

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За законопроект за основу проголосували 262 народні обранці, проти — 10. Ще 65 депутатів утрималися, 48 — не голосували.

В пояснювальній записці законопроекту зазначається, що він передбачає запровадження обмежень випадків передачі судових справ судом, який розглядає справу в касаційному порядку, на розгляд Великої палати Верховного суду при оскарженні судових рішень з підстав порушення правил предметної чи суб'єктної юрисдикції.

Очікується, що це дозволить вирішити проблему завантаженості Великої палати Верховного суду справами, які реально не потребують вирішення питання предметної чи суб'єктної юрисдикції.

Чинні положення … передбачають, зокрема, передачу справи судом, який розглядає справу в касаційному порядку, на розгляд Великої палати Верховного суду у всіх випадках, коли учасник справи оскаржує судове рішення з підстав порушення правил предметної чи суб'єктної юрисдикції, — наголошується в пояснювальній записці.

Наявність такої можливості створює умови для зловживання учасниками справи процесуальними правами на касаційне оскарження судових рішень попередніх інстанцій, зауважують автори законопроекту.

При цьому, процесуальне законодавство не дає змоги ні касаційному суду у складі Верховного суду, ні Великій палаті Верховного суду запобігти такому зловживанню щодо «неправильної» юрисдикційності спорів, — зазначається в пояснювальній записці.

Водночас у висновку Головного науково-експертного управління наголошується на необхідності доопрацювання цього законопроекту через побоювання, що він може призвести до обмеження конституційного права особи на оскарження судового рішення.

Такий підхід може призвести до безпідставного скасування судових рішень нижчих інстанцій, мотивованих попередніми правовими висновками, — зазначають експерти.

Законопроект пропонує внести до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України положення, згідно з якими передача справи на розгляд Великої палати Верховного суду при оскарженні учасником справи судового рішення з підстав порушення правил предметної чи суб'єктної юрисдикції є неможливою.

Крім того, законопроект доповнює окремі положення Кодексу адміністративного судочинства в частині строків повернення адміністративних справ після апеляційного та касаційного провадження.

Ще одна мета законопроекту — уніфікація процесуальних кодексів та розв’язання проблеми накопичення великої кількості справ у судах апеляційної та касаційної інстанцій.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада також підтримала законопроект, покликаний унеможливити роботу «чорних нотаріусів».