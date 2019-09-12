Сессионный зал Верховной Рады, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n126713-rada-podderjala-zakonoproekt-prizvannyy-razgruzit-verhovnyy-sud.html

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Верховная Рада сегодня поддержала законопроект № 1026 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оснований передачи дела на рассмотрение Большой палаты Верховного Суда и по срокам возврата административных дел».

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За законопроект за основу проголосовали 262 народных избранника, против — 10. Еще 65 депутатов воздержались, 48 — не голосовали.

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что он предусматривает введение ограничений случаев передачи судебных дел судом, рассматривающим дело в кассационном порядке, на рассмотрение Большой палаты Верховного суда при обжаловании судебных решений по основаниям нарушения правил предметной или субъектной юрисдикции.

Ожидается, что это позволит решить проблему загруженности Большой палаты Верховного суда делами, которые реально не требуют решения вопроса предметной или субъектной юрисдикции.

Действующие положения … предусматривают, в частности, передачу дела судом, рассматривающим дело в кассационном порядке, в Большую палату Верховного суда во всех случаях, когда участник дела оспаривает судебное решение на основании нарушения правил предметной или субъектной юрисдикции, — отмечается в пояснительной записке.

Наличие такой возможности создает условия для злоупотребления участниками дела процессуальными правами на кассационное обжалование судебных решений предыдущих инстанций, отмечают авторы законопроекта.

При этом, процессуальное законодательство не позволяет ни кассационному суду в составе Верховного Суда, ни Большой палате Верховного суда предотвратить такое злоупотребление по «неправильной» юрисдикционности споров, — говорится в пояснительной записке.

В то же время в заключении Главного научно-экспертного управления отмечается необходимость доработки этого законопроекта из-за опасений, что он может привести к ограничению конституционного права лица на обжалование судебного решения.

Такой подход может привести к произвольной отмене судебных решений нижестоящих инстанций, мотивированных предварительным правовыми выводами, — отмечают эксперты.

Законопроект предлагает внести в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства Украины положения, согласно которым передача дела на рассмотрение Большой палаты Верховного суда при обжаловании участником дела судебного решения на основании нарушения правил предметной или субъектной юрисдикции невозможна.

Кроме того, законопроект дополняет отдельные положения Кодекса административного судопроизводства в части сроков возврата административных дел после апелляционного и кассационного производства.

Еще одна цель законопроекта — унификация процессуальных кодексов и решение проблемы накопления большого количества дел в судах апелляционной и кассационной инстанций.

Напомним, сегодня Верховная Рада также поддержала законопроект, призванный сделать невозможной работу «черных нотариусов».