Денис Малюська, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n126714-ministr-usticii-chtoby-poyavilos-doverie-nam-pridetsya-vzyat-inostrannyh-sudey-s-horoshey.html

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Министр юстиции Денис Малюська предлагает создать в Украине частные третейские суды, к рассмотрению дел в которых пригласить иностранных судей с хорошей репутацией.

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Об этом Малюська заявил в интервью изданию «Цензор.НЕТ».

По его мнению, наличие угосударственных судов эффективного конкурента заставит их работать лучше.

Они автоматом начнут работать лучше, потому что самые интересные дела перекочуют в арбитраж, — считает чиновник.

Он отметил, что третейский суд (негосударственный независимый орган, который создается по соглашению или соответствующим решением заинтересованных физических или юридических лиц в установленном законодательством порядке для разрешения споров, возникающих из гражданских и хозяйственных правоотношений) в Украине должен работать так, чтобы важнейшие споры не рассматривались в аналогичных учреждениях в Лондоне или Стокгольме, как это происходит сегодня.

Это дорого. Если здесь будет аналогичного уровня суд с аналогичным доверием к судьям, это будет стимулировать и государственные суды, и уменьшит расходы бизнеса, — отметил Малюська.

Однако он добавил, что основной залог успеха таких судов — это репутация, у них не может быть даже намека на коррупцию или необъективность.

Уже читал комментарии, что при Минюсте будет какой-то арбитраж. Это не при Минюсте, это должен быть независимый орган, — подчеркивает Малюська.

Малюська отметил, что в Украине уже была попытка создать систему третейских судов, однако все завершилось тем, что их стали использовать для рейдерства.

Чтобы появилось доверие, нам придется взять иностранных судей с хорошей репутацией, — считает министр.

В качестве примера он привел Казахстан, где пытаются создать такой суд, пригласив судей из Великобритании.

Пиар сумасшедший. Хотя пока никакого решения этим судом вынесено, сигнал инвесторам пошел хороший, — подчеркнул министр.

Моя задача — создать условия, чтобы такой суд запустить, — отметил Малюська.

Напомним, состав нового Кабинета министров Верховная Рада утвердила 29 августа.