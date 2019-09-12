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Ракурс
Арсен Аваков, фото: Ігор Кіянчук

Аваков прийняв відставку Аброськіна, Купранця та Невгада

12 вер 2019, 20:45
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прийняв відставку трьох заступників голови Національної поліції Сергія Князєва — В’ячеслава Аброськіна, Ігоря Купранця та Віталія Невгада.

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Їх звільнено з лав Національної поліції. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Генерал поліції другого рангу Аброськін обіймав посаду першого заступника очільника Нацполіції — керівника кримінальної поліції, генерал поліції третього рангу Невгад — посаду заступника голови — начальника Головного слідчого управління, генерал поліції третього рангу Купранець був заступником голови — начальником Департаменту захисту економіки.

Інформація про те, що Аброськін, Невгад, та Курпранець подали у відставку, з’явилася вчора.

Нагадаємо, сьогодні Аброськін, перебуваючи в Маріуполі, підтвердив, що подав відповідний рапорт Авакову. За словами Аброськіна, надалі він планує брати участь у виборах мера розташованого в Донецькій області неподалік лінії зіткнення міста Маріуполя.

Джерело: Ракурс


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