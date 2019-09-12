Аваков прийняв відставку Аброськіна, Купранця та Невгада

Аваков прийняв відставку Аброськіна, Купранця та Невгадаhttps://racurs.ua/ua/n126716-avakov-pryynyav-vidstavku-abroskina-kuprancya-ta-nevgada.htmlРакурс
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прийняв відставку трьох заступників голови Національної поліції Сергія Князєва — В’ячеслава Аброськіна, Ігоря Купранця та Віталія Невгада.
Їх звільнено з лав Національної поліції. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.
Генерал поліції другого рангу Аброськін обіймав посаду першого заступника очільника Нацполіції — керівника кримінальної поліції, генерал поліції третього рангу Невгад — посаду заступника голови — начальника Головного слідчого управління, генерал поліції третього рангу Купранець був заступником голови — начальником Департаменту захисту економіки.
Інформація про те, що Аброськін, Невгад, та Курпранець подали у відставку, з’явилася вчора.
Нагадаємо, сьогодні Аброськін, перебуваючи в Маріуполі, підтвердив, що подав відповідний рапорт Авакову. За словами Аброськіна, надалі він планує брати участь у виборах мера розташованого в Донецькій області неподалік лінії зіткнення міста Маріуполя.