Марія Матіос, фото: Maria Matios, Facebook

https://racurs.ua/ua/n126717-sr-ty-sya-hochu-na-taku-vladu-matios-rozpovila-chomu-proignoruvala-vyklyk-na-dopyt-do-dbr.html

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Колишній народний депутат із фракції «Блоку Петра Порошенка» відома українська письменниця Марія Матіос розповіла, чому проігнорувала сьогодні виклик до Державного бюро розслідувань (ДБР) на допит у справі про захоплення державної влади.

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Сьогодні, 12 вересня, саме о цій годині мене мали би допитувати в ДБР «за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 109 та ст. 364 Кримінального кодексу України, — зазначила Матіос у повідомленні, опублікованому на її сторінці в соціальній мережі Фейсбук о 16.30.

За правопорушення, стосовно котрого її хоче допитати ДБР, законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до 10 років, наголосила Матіос.

Упісятися від страху можна від такої перспективи, вам скажу! А я сьогодні з усього того свищу «у штири пальці» і «ср.ти ся хочу на таку владу», як промовляє з моїх книжок і зі сцени Іван Цвичок у «Солодкій Дарусі» (відомий роман Марії Матіос, який був опублікований у 2004 році — ред.) уже 15 років! Бо де я, а де повалення конституційного ладу і захоплення влади?! — зазначила екс-нардеп.

Скороспіла нечисть тепер сконцентрувалася винятково в залі Верховної Ради, — переконана Матіос.

Екс-депутат наголосила, що це вже не вперше щодо неї відкривають кримінальну справу.

Колись «креативний» дєдушка Азіров з «незабвенним» Дмитром Табачником попід руку з Ганькою Герман та в обнімку з генпрокурором Пшонкою наввипередки блудили руками, шукаючи «фалос» в одній з моїх книжок, і навіть порушили кримінальне провадження щодо мене, — нагадала Матіос.

Інцидент, про який згадує Матіос, стався наприкінці 2010 року. Тоді правоохоронні органи за дорученням Генпрокуратури проводили обшуки у видавництві «Піраміда», щоб вилучити примірники її роману «Вирвані сторінки з автобіографії».

Згодом виявилося, що правоохоронні органи тоді реагували на запит народного депутата від Комуністичної партії Петра Цибенка, котрий звернувся до них щодо «правової оцінки висловлюванням, які допустила авторка» у тексті цієї книги «у бік меморіальних пам’ятників радянським воїнам». Йшлося про порівняння письменницею пам’ятника перемоги у Києві із фалосом.

І що? Де вони, ті шукачі «фалосів»? Готуються кордон перескакувати в аеропортах знову? — зазначила Матіос.

Письменниця додала, що в повістці ДБР міститься попередження, що її можуть силою доставити на допит.

Я би тото хотіла видіти!!! — резюмувала Матіос.

Нагадаємо, Матіос написала історичний роман про три війни «Букова земля», який 21 вересня презентують на Львівському книжковому форумі.