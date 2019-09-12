Головні новини 12 вересня: відтермінування штрафів за «євробляхи», відставка Аброськіна, Зеленський згадав про «формулу Штайнмаєра»

Верховна Рада сьогодні ухвалила відтермінувати запровадження штрафів за «євробляхи», фото: Офіс президента

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Верховна Рада під час свого сьогоднішнього пленарного засідання розпочала процедуру зміни регламенту своєї роботи, а також підтримала в першому читанні законопроект «Про внесення змін до Закону України „Про оборону України“ щодо організації оборони держави».

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Крім того, парламент підтримав у першому та другому читаннях законопроект № 1030, котрий передбачає відкладання запровадження штрафів за нерозмитнені автомобілі на іноземній реєстрації ще на три місяці.

Також парламент підтримав у першому читанні та в цілому законопроект № 1069−2, котрий ліквідовує Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а також розподіляє повноваження державного регулювання діяльності у небанківському фінансовому секторі між Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Серед інших розглянутих Радою сьогодні питань — законопроект № 1026, покликаний розвантажити Верховний суд, законопроект № 1008, котрий запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, та законопроект № 1056−1, покликаний унеможливити роботу «чорних» нотаріусів і «чорних» реєстраторів.

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