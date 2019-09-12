Владислав Бухарєв призначений першим заступником голови СБУ. Фото: Новое время

https://racurs.ua/ua/n126686-zelenskyy-pryznachyv-buharieva-pershym-zastupnykom-golovy-sbu.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, призначив голову Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва першим заступником голови Служби безпеки України.

Loading...

Бухарєв у спецслужбі обійматиме посаду начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Про це йдеться в указі президента № 682/2019 від 11 вересня 2019 року. Документ опубліковано на веб-сторінці глави держави.

Призначити Бухарєва Владислава Вікторовича першим заступником голови Служби безпеки України — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України, — йдеться в тексті указу.

Як відомо, Бухарєв був народним депутатом Верховної Ради VIII скликання. У силових структурах працює не вперше. Так, з грудня 2007 року по березень 2010 року обіймав посаду першого заступника голови Державної податкової адміністрації України — начальника податкової міліції. У березні 2014 року тодішній виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов призначив Бухарєва заступником глави СБУ. У спецслужбі він обіймав посаду начальника головного управління по боротьбі з корупцією. Потім Бухарєв був офіцером з особливих доручень голови Служби безпеки України.

Новий заступник глави СБУ свого часу був нагороджений орденами «За заслуги» II та III ступенів, відомчими відзнаками та медаллю Федеральної служби безпеки Росії «За боевое содружество».

Нагадаємо, 11 червня президент України Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва.