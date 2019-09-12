Зеленский назначил Бухарева первым заместителем председателя СБУhttps://racurs.ua/n126686-zelenskiy-naznachil-buhareva-pervym-zamestitelem-predsedatelya-sbu.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, назначил главу Службы внешней разведки Владислава Бухарева первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.
Бухарев в спецслужбе будет занимать должность начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Об этом говорится в указе президента № 682/2019 от 11 сентября 2019 года. Документ опубликован на веб-странице главы государства.
Назначить Бухарева Владислава Викторовича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины, — говорится в тексте указа.
Как известно, Бухарев был народным депутатом Верховной Рады VIII созыва. В силовых структурах работает не впервые. Так, с декабря 2007 года по март 2010 года занимал должность первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины — начальника налоговой милиции. В марте 2014 года тогдашний исполняющий обязанности президента Александр Турчинов назначил Бухарева заместителем главы СБУ. В спецслужбе он занимал должность начальника главного управления по борьбе с коррупцией. Потом Бухарев был офицером по особым поручениям председателя Службы безопасности Украины.
Новый заместитель главы СБУ в свое время был награжден орденами «За заслуги» II и III степеней, ведомственными наградами и медалью ФСБ России «За боевое содружество».
Напомним, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Службы внешней разведки Владислава Бухарева.