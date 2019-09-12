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Ракурс
Владислав Бухарев назначен первым заместителем председателя СБУ. Фото: Новое время

Зеленский назначил Бухарева первым заместителем председателя СБУ

12 сен 2019, 12:05
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Владимир Зеленский, президент Украины, назначил главу Службы внешней разведки Владислава Бухарева первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.

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Бухарев в спецслужбе будет занимать должность начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Об этом говорится в указе президента № 682/2019 от 11 сентября 2019 года. Документ опубликован на веб-странице главы государства.

Назначить Бухарева Владислава Викторовича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины, — говорится в тексте указа.

Как известно, Бухарев был народным депутатом Верховной Рады VIII созыва. В силовых структурах работает не впервые. Так, с декабря 2007 года по март 2010 года занимал должность первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины — начальника налоговой милиции. В марте 2014 года тогдашний исполняющий обязанности президента Александр Турчинов назначил Бухарева заместителем главы СБУ. В спецслужбе он занимал должность начальника главного управления по борьбе с коррупцией. Потом Бухарев был офицером по особым поручениям председателя Службы безопасности Украины.

Новый заместитель главы СБУ в свое время был награжден орденами «За заслуги» II и III степеней, ведомственными наградами и медалью ФСБ России «За боевое содружество».

Напомним, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Службы внешней разведки Владислава Бухарева.

Источник: Ракурс


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