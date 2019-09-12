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Компания McDonald's автоматизирует искусственным интеллектом McDrive. Фото: Wylsacom
Компания McDonald’s автоматизирует искусственным интеллектом McDrivehttps://racurs.ua/n126685-kompaniya-mcdonald-s-avtomatiziruet-iskusstvennym-intellektom-mcdrive.htmlРакурс
Корпорация McDonald’s во вторник дала согласие на приобретение технологической компании Apprente, которая с помощью искусственного интеллекта сократила время обслуживания при приеме сквозных заказов.
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Гигант фаст-фуда отмечает, что может внедрить эту технологию в киосках для самостоятельного заказа и мобильных приложениях. Об этом сообщает CNBC.
Сотрудники компании Apprente должны будут основать группу McD Tech Labs, которая, в свою очередь, будет работать в технологической команде McDonald’s. Корпорация хочет нанять больше технических экспертов, инженеров и специалистов по обработке данных. Финансовая часть сделки пока не разглашается.
Гигант фаст-фуда надеется, что новые технологии позволят ему продолжить опережать конкурентов.
Отмечается, что в марте McDonald’s заявила о покупке Dynamic Yield. Эта компания специализируется на технологиях логики принятия решений и персонализации. Сумма сделки превысила 300 млн долл., что делает ее крупнейшей сделкой корпорации за последние 20 лет.
После покупки Dynamic Yield компания McDonald’s внедрила технологию машинного обучения, которая изменяет сквозное меню в зависимости от погоды, времени суток, трафика и заказа, мотивирует клиентов тратить больше.
Напомним, в прошлом году McDonald’s подал в суд на украинские торговые марки Mc’Corn и McCorn.
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