Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Компания McDonald's автоматизирует искусственным интеллектом McDrive. Фото: Wylsacom

Компания McDonald’s автоматизирует искусственным интеллектом McDrive

12 сен 2019, 11:47
999

Корпорация McDonald’s во вторник дала согласие на приобретение технологической компании Apprente, которая с помощью искусственного интеллекта сократила время обслуживания при приеме сквозных заказов.

Loading...

Гигант фаст-фуда отмечает, что может внедрить эту технологию в киосках для самостоятельного заказа и мобильных приложениях. Об этом сообщает CNBC.

Сотрудники компании Apprente должны будут основать группу McD Tech Labs, которая, в свою очередь, будет работать в технологической команде McDonald’s. Корпорация хочет нанять больше технических экспертов, инженеров и специалистов по обработке данных. Финансовая часть сделки пока не разглашается.

Гигант фаст-фуда надеется, что новые технологии позволят ему продолжить опережать конкурентов.

Отмечается, что в марте McDonald’s заявила о покупке Dynamic Yield. Эта компания специализируется на технологиях логики принятия решений и персонализации. Сумма сделки превысила 300 млн долл., что делает ее крупнейшей сделкой корпорации за последние 20 лет.

После покупки Dynamic Yield компания McDonald’s внедрила технологию машинного обучения, которая изменяет сквозное меню в зависимости от погоды, времени суток, трафика и заказа, мотивирует клиентов тратить больше.

Напомним, в прошлом году McDonald’s подал в суд на украинские торговые марки Mc’Corn и McCorn.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Обмен Цемаха: Нидерланды в Брюсселе раскритиковали отсутствие этого вопроса в заявлении ЕС

В Брюсселе во время встречи послов стран Евросоюза Нидерланды критически отозвались на то, что обмен Украиной Владимира Цемеха не упомянули в заявлении ЕС. Нидерланды обеспокоены этим фактом, однако дальнейшие переговорить не планируются

Новости Украины
12:31
Новости партнеров
Загрузка...