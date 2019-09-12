Ремонт дорог: Рада направила штрафы за перегруженные фуры в спецфонд, фото — "РБК-Украина"

https://racurs.ua/n126684-rada-napravila-shtrafy-za-peregrujennye-fury-v-dorojnyy-fond.html

Ракурс

Верховная Рада принятым 12 сентября законом направила штрафы за перегруженные фуры в дорожный фонд, созданный в составе специального фонда государственного бюджета Украины.

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Проект закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда» в первом чтении поддержали 329 народных депутатов.

Через несколько минут в целом законопроект поддержали 337 народных депутатов, сообщается в трансляции из парламента.

Законопроект № 1063 рассматривался по сокращенной процедуре. Он обеспечит поступление дополнительных средств на формирование государственного дорожного фонда.

Проект закона об осуществлении габаритно-весового контроля предусматривает фиксацию нарушений весовых и габаритных требований к транспорту в автоматическом режиме и направления штрафов за такие нарушения в дорожный фонд на ремонт и строительство дорог.

Проектом закона предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс, которые предусматривают направление в дорожный фонд административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте (предусмотренные абзацами 14−16 ч. 1 ст. 60 Закона Украины «Об автомобильном транспорте») и административных штрафов за нарушение, предусмотренные ч. 2 ст. 122−2 и ч. 2 ст. 132−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.