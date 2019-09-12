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Ремонт доріг: Рада спрямувала штрафи за перевантажені фури до спецфонду, фото — "РБК-Україна"

Рада спрямувала штрафи за перевантажені фури до дорожнього фонду

12 вер 2019, 11:34
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Верховна Рада ухваленим 12 вересня законом спрямувала штрафи за перевантажені фури до дорожнього фонду, який створений у складі спеціального фонду державного бюджету України.

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Проект закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду» у першому читанні підтримали 329 народних депутатів.

Через кілька хвилин в цілому законопроект підтримали 337 народних депутатів, повідомляється у трансляції з парламенту.

Законопроект № 1063 розглядався за скороченою процедурою. Він забезпечить надходження додаткових коштів на формування державного дорожнього фонду.

Проект закону про здійснення габаритно-вагового контролю передбачає фіксацію порушень вагових і габаритних вимог до транспорту в автоматичному режимі та направлення штрафів за такі порушення у дорожній фонд на ремонт і будівництво доріг.

Проектом закону пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу, які передбачають спрямування до дорожнього фонду адміністративно-господарських штрафів за порушення законодавства про автомобільний транспорт (передбачені абзацами 14−16 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про автомобільний транспорт») та адміністративних штрафів за порушення, передбачені ч. 2 ст. 122−2 та ч. 2 ст. 132−1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Джерело: Ракурс


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