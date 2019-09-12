Компанія McDonald's автоматизує штучним інтелектом McDrive. Фото: Wylsacom

https://racurs.ua/ua/n126685-kompaniya-mcdonald-s-avtomatyzuie-shtuchnym-intelektom-mcdrive.html

Ракурс

Корпорація McDonald’s у вівторок дала згоду на придбання технологічної компанії Apprente, яка за допомогою штучного інтелекту скоротила час обслуговування при прийомі наскрізних замовлень.

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Гігант фаст-фуду зазначає, що може впровадити цю технологію в кіосках для самостійного замовлення і мобільних додатках. Про це повідомляє CNBC.

Співробітники компанії Apprente повинні будуть заснувати групу McD Tech Labs, яка, в свою чергу, буде працювати в технологічній команді McDonald’s. Корпорація хоче найняти більше технічних експертів, інженерів і фахівців з обробки даних. Фінансова частина угоди поки не розголошується.

Гігант фаст-фуду сподівається, що нові технології дозволять йому продовжити випереджати конкурентів.

Зазначається, що в березні McDonald’s заявила про покупку Dynamic Yield. Ця компанія спеціалізується на технологіях логіки прийняття рішень і персоналізації. Сума угоди перевищила 300 млн дол., що робить її найбільшою угодою корпорації за останні 20 років.

Після покупки Dynamic Yield компанія McDonald’s впровадила технологію машинного навчання, яка змінює наскрізне меню в залежності від погоди, часу доби, трафіку і замовлення, мотивує клієнтів витрачати більше.

Нагадаємо, минулого року McDonald’s подав до суду на українські торгові марки Mc’Corn і McCorn.