Новости Украины

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Гражданин Украины признал себя виновным в кибератаках на США, ему грозит 25 лет тюрьмы. Фото: ua.news

Гражданин Украины признал себя виновным в кибератаках на США, ему грозит 25 лет тюрьмы

13 сен 2019, 09:52
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Федор Гладырь, гражданин Украины, подозреваемый в совершении кибератак на США, признал себя виновным в суде. Он пошел на сделку со следствием, чтобы уменьшить срок тюремного заключения.

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Также 34-летнего украинца подозревают в мошенничестве. Его адвокат в комментарии «Радио Свобода» заявил, что в случае отказа от сделки с судом Гладырь бы получил тюремный срок, который бы исчислялся многими десятилетиями и веками.

По условиям сделки, украинец признал себя виновным в совершении кибератак и мошенничестве. Взамен на это в отношении него были сняты остальные обвинения.

По информации адвоката, приговор гражданину Украины будет вынесен в следующем году.

Гладырь и еще двое украинцев проходят по делу о хакерской группе FIN7. Как отмечают в ФБР, данная группа похитила данные около 15 млн кредитных и дебетовых карт компаний Chipotle и Arby. После этого карты они продавали на подпольных рынках.

Напомним, что об аресте Гладыря и еще двоих украинцев стало известно в августе прошлого года. Гладырь был задержан в Германии, откуда был экстрадирован в США. Осенью 2018 года он впервые предстал перед судом. ​


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