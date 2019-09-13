Сьогодні відбувається чергове засідання ВРУ. Фото: Gleb Garanich

https://racurs.ua/ua/n126724-verhovna-rada-rozglyadaie-prezydentskyy-proekt-zakonu-pro-vykryvachiv-korupciyi-translyaciya.html

Ракурс

Верховна Рада України 13 вересня проводить ранкове пленарне засідання. Сьогодні вранці народні обранці планують включити до порядку денного засідання та результатами розгляду ухвалити рішення щодо низки проектів законів.

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Першим нардепи розглянуть законопроект № 1010 «Про внесення змін до закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції. Документ був внесений на розгляд парламенту президентом України Володимиром Зеленський, він визначений як невідкладний для позачергового розгляду. Завдання цього закону — визначити правовий статус викривачів — осіб, що повідомили про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення. Також пропонується встановити їхні права, гарантії та механізми захисту таких осіб. Про це повідомляється в порядку денному ВРУ, який опублікований на веб-сторінці парламенту.

Також обранці сьогодні вранці хочуть розглянути законопроект № 1042 «Про внесення змін до регламенту Верховної Ради України щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної Ради України», проект закону № 1054, яким пропонується визнати таким, що втратив чинність, закону «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».

Крім того, парламентарі повинні ухвалити рішення щодо законопроекту № 1060 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності», внести зміни до деяких законів щодо державного регулювання космічної діяльності. Проектом закону № 1051 пропонується внести зміни до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Нагадаємо, 12 вересня парламент України підтримав у першому та другому читаннях законопроект № 1030, котрий передбачає відкладання запровадження штрафів за нерозмитнені автомобілі на іноземній реєстрації ще на три місяці.