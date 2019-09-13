Гриб розповів, чому не потиснув руку Зеленському. Фото: Hyser

https://racurs.ua/ua/n126727-gryb-rozpoviv-chomu-ne-potysnuv-ruku-zelenskomu.html

Ракурс

Павло Гриб, український політв’язень, не впізнав президента України Володимира Зеленського по прильоту в аеропорт «Бориспіль». Саме з цієї причини він не потис руки главі держави, коли той хотів із ним привітатися.

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За словами Гриба, в момент, коли його привітав президент України, він був дезорієнтований. В інтерв’ю «BBC News Україна» політв’язень наголосив, що шкодує про це.

Спочатку просто спустився, нічого не побачивши. Потім підбігли рідні… Я не міг навіть журналістам дивитися в очі. Потім тато показав на Зеленського. Я його не впізнав, кажу чесно. Подивився, що якісь люди у костюмах стояли. На жаль, так сталося, — сказав він.

Сам інцидент стався 7 вересня в аеропорту «Бориспіль», куди прилетів літак із українськими політв’язнями з РФ. Першим кожного зі звільнених зустрічав президент України. Гриб вийшов із літака останнім. Коли він підійшов до Зеленського, той простягнув йому руку, але політв’язень жодних дій у відповідь не зробив.

Нагадаємо, що 8 вересня Гриб розповів, як проходило його дворічне утримання в Росії.