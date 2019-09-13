Зеленський закликав спільноту не скасовувати санкції проти РФ. Фото: president.gov.ua/

https://racurs.ua/ua/n126728-vy-vtrachaiete-groshi-a-my-vtrachaiemo-ludey-zelenskyy-zaklykav-zahidnyh-partneriv-zberegty.html

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Санкції проти Російської Федерації за окупацію Криму та підтримку бойовиків на Донбасі мають бути збережені.

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Міжнародне співтовариство повинно зберегти антиросійські санкції, тиснути ними на Москву. Про це 13 вересня заявив президент України Володимир Зеленський під час 16-й форуму «Ялтинська європейська стратегія» (YES) у Києві, трансляція заходу проводилася на сторінці Офісу президента в Facebook.

За словами Зеленського, санкції — це жорсткі податки, які необхідні для дотримання миру в світі. Президент наголосив, що внаслідок агресії Росії Україна втрачає своїх громадян.

Іноді міжнародні партнери думають про зняття санкцій. Ви втрачаєте гроші, вибачте, ми втрачаємо людей. Санкції це ті самі жорсткі податки необхідні для світового порядку. Це податок заради миру і поки його не буде відновлено, санкції повинні бути збережені, — зазначив глава держави.

Нагадаємо, 12 вересня Європейський Союз ухвалив рішення ще на шість місяців продовжити санкції проти осіб та компаній, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Обмежувальні заходи, які вводяться проти 170 фізичних осіб та 44 юридичні особи, продовжені до 15 березня 2020 року.