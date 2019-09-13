Найскладніша ситуація буде з поверненням Криму — Зеленський. Фото: Акценти

https://racurs.ua/ua/n126729-nayskladnisha-sytuaciya-bude-z-povernennyam-krymu-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, вважає, що країні буде вкрай складно повернути окупованій Росією Кримський півострів. Про це він заявив сьогодні під час форуму «Ялтинська європейська стратегія» (YES) в Києві.

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За словами голови держави, у нього є кілька ідей щодо того, як повернути півострів. При цьому озвучувати хоча б одну з них він відмовився, повідомляє «РБК-Україна».

Президент зазначив, що питання буде обговорювати на майбутній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Також Зеленський закликав міжнародне співтовариство зберегти санкції проти Росії. За його словами, обмежувальні заходи є найжорсткішими податками, необхідними для світового порядку.

Іноді вони думають про зняття санкцій. Ви втрачаєте гроші, вибачте, ми втрачаємо людей. Санкції — це ті самі жорсткі податки, необхідні для світового порядку. Це податок заради миру, і поки він не буде відновлений, санкції повинні бути збережені, — сказав він.

Висловився Зеленський і про можливе введення миротворчої місії на Донбас. За його словами, на даний момент такий варіант розвитку подій не розглядається. Він зазначив, що дуже обережно ставиться до цієї теми, оскільки не хоче, щоби в Україні стався Придніпровський сценарій. При цьому Зеленський додав, що буде радий присутності миротворців на кордоні України та РФ.

Нагадаємо, що Верховна Рада України визнала недавні «вибори» в окупованому й аннексированном Криму нелегітимними.