Пожежа на полігоні. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n126730-pojeja-na-viyskovomu-poligoni-pid-harkovom-shkoly-ta-dytsadky-zakryly-cherez-zabrudnene-povitrya.html

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Пожежа на військовому полігоні у Харківській області призвела до того, що влада змушена була закрити кілька навчальних закладів.

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Так, через їдкий дим та забруднене повітря з 13 по 16 вересня призупинений освітній процес в Клугино-Башкирівській школі, дошкільних навчальних закладах № 2 та «Веселочка» при військовій частині А-0501. Крім того, обмежене проведення навчальних, спортивних та культурно-масових заходів на відкритому повітрі. Про це йдеться у розпорядженні міського голови Чугуєва Галини Мінаєвої, що опубліковане на веб-сторінці мерії.

Протягом останніх тижнів Чугуїв потерпає від наслідків пожежі на території військового полігону поблизу Клугино-Башкирівки. Їдкий дим накриває місто, особливо вночі та зранку. Рятувальники закликають чугуївців не панікувати та запевняють, що для повного гасіння пожежі робиться все необхідне, — йдеться у зверненні міського голови до місцевих мешканців.

Тим часом у прес-службі ГУ ДСНС у Харківській області зазначили, що пожежа на полігоні спалахнула 9 вересня. Тоді поблизу села Клугіно-Башкіровка Чугуївського району горів очерет, трава та хвойна підстилка окремими осередками на загальній площі близько 10 га. Вогнеборці досі борються з пожежею. Задіяні 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки, важка інженерна техніка типу ІМР-2 та гелікоптер МІ-8.

У відомстві заявили, що ситуація на полігоні контрольована, загрози розповсюдження пожежі на територію складів ракетно-артилерійського озброєння немає. Однак рівень забруднення повітря на сьогоднішній день, особливо в окремих районах міста, не відповідає санітарним нормам.

Нагадаємо, 10 вересня сталася пожежа в міжнародному аеропорту «Бориспіль», що під Києвом. Загоряння відбулося на території летовища за терміналом «B».