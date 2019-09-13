Допит Порошенка: екс-президент розповів, про що його питали у ДБР. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n126739-dopyt-poroshenka-eks-prezydent-rozpoviv-pro-scho-yogo-pytaly-u-dbr.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України, розповів журналістам про те, як проходив його сьогоднішній допит в Державному бюро розслідувань.

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Під стінами ДБР після допиту він заявив, що мова йшла про ренаціоналізацію «ПриватБанку» і потрапляння в полон українських моряків. Порошенко зазначив, що націоналізація «ПриватБанку» допомогла врятувати його від грабіжницьких дій. Говорячи про моряків, він сказав, що Міжнародний трибунал чітко визнав правоту України, яка має право використовувати Керченську протоку, де вони і були затримані, повідомляє «Українська правда».

ДБР проводить розслідування в частині правомірності, чи має право Україна захищати своє Азовське море, чи має право Україна захищати свій водний простір… — сказав він.

У свою чергу прес-секретар ДБР Анжеліка Іванова зазначила, що Порошенка допитували лише по одному кримінальнму провадженню, яке стосується можливого втручання в роботу Окружного адміністративного суду в Києві.

Йдеться про події під час засідання РНБО, де президент висловив думку про неправосудність і незаконність рішень ОАСК у справі про скасування націоналізації «ПриватБанку». Там йде кваліфікація ч. 2 ст. 376. Ось в цьому виробництві він був допитаний. Ні про які моряків там мова не йшла, — уточнила вона.

Нагадаємо, що сьогодні Порошенко з’явився на допит в ДБР, де проти нього розслідують 11 кримінальних проваджень.