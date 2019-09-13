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Допрос Порошенко: экс-президент рассказал, о чем его спрашивали в ГБР. Фото: NewsOne

Допрос Порошенко: экс-президент рассказал, о чем его спрашивали в ГБР

13 сен 2019, 13:36
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Петр Порошенко, пятый президент Украины, рассказал журналистам о том, как проходил его сегодняшний допрос в Государственном бюро расследований.

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Под стенами ГБР после допроса он заявил, что речь шла о ренационализации «ПриватБанка» и о попадании в плен украинских моряков. Порошенко подчеркнул, что национализация «ПриватБанка» помогла спасти его от грабительских действий. Говоря о моряках, он отметил, что Международный трибунал четко признал правоту Украины в праве использовать Керченский пролив, где они и были задержаны, сообщает «Украинская правда».

ГБР проводит расследование в части правомерности, а имела ли право Украина защищать свое Азовское море, имела ли право Украина защищать свое водное пространство… — сказал он.

В свою очередь пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова отметила, что Порошенко допрашивали только по одному уголовному производству, которое касается возможного вмешательства в работу Окружного административного суда в Киеве.

Речь идет о событиях во время заседания СНБО, где президент высказал мнение о неправосудности и незаконности решений ОАСК по делу об отмене национализации «ПриватБанка». Там идет квалификация ч. 2 ст. 376. Вот в этом производстве он был допрошен. Ни о каких моряках там речь не шла, — уточнила она.

Напомним, что сегодня Порошенко явился на допрос в ГБР, где против него расследуют 11 уголовных производств.


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