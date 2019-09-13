Цемах вже повернувся до бойовиків ДНР. Фото: Днепр Час

https://racurs.ua/ua/n126740-cemah-vje-povernuvsya-do-boyovykiv-dnr.html

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Володимир Цемах, бойовик ДНР, недавно переданий українською стороною Росії у рамках обміну утримуваними особами, вже повернувся на тимчасово окуповані території Донбасу.

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За словами його доньки Марії Левченко-Цемах, вони повернулися не в Сніжне Донецької області, де Цемах жив до затримання українськими спецслужбами. Точне місцезнаходження батька вона не називає, але, можливо, вони перебувають в окупованому Харцизьку, де жила його донька. Про це вона повідомила в інтерв’ю «Настоящему Времени».

Левченко-Цемах заявила, що її батько вже дав свідчення «всім сторонам», які планували отримати їх. Також вона повідомила, що Цемах все ще перебуває в статусі свідка й родина не збирається наймати йому адвоката.

У свою чергу Генеральна прокуратура заявила, що дані допиту Цемаха не підлягають розголошенню. Така відповідь відомства була отримана на запит «Українських новин».

Відмовившись коментувати допит і надати інформацію про перебіг слідства у справі бойовика, в ГПУ послалися на умови Угоди про створення міжнародної слідчої групи з розслідування катастрофи літака рейсу МН17.

Також відомство відмовилося повідомляти, чи допитували нідерландські слідчі ще одного підозрюваного у справі про збитий «Боїнг» — бойовика Дмитра Купріяна з позивним Батя.

Нагадаємо, в 2014 році Цемах входив до складу одного з угруповань терористичної організації ДНР, яке розташовувалося в районі міста Сніжне в момент збиття малайзійського «Боїнга». Наприкінці червня 2019 року українські спецслужби провели операцію з його затримання на окупованій території, після чого бойовик провів у СІЗО в Києві близько двох місяців.

Його звинувачують у створенні терористичної групи. Нідерланди просили Київ не видавати Цемаха російській стороні, проте Україна була змушена включити його до списку на обмін полоненими.

Нідерланди вважають Цемаха головним підозрюваним у справі катастрофи MH17 над Донбасом у липні 2014 року. Тоді малайзійський пасажирський літак, що летів із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий проросійськими бойовиками у небі Донецької області. На борту перебували майже 300 осіб, жодній із них вижити не вдалося.