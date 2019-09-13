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Бізнесмен Ендрю Янг. Фото: flickr.com

Кандидат у президенти США пообіцяв дарувати американським родинам по 1 тис. дол. щомісяця

13 вер 2019, 13:18
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Ендрю Янг, американський бізнесмен та один із 10 претендентів на номінацію в якості кандидата в президенти США від Демократичної партії, пообіцяв протягом року платити американцям 1 тис. дол. щомісяця.

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Таке пропозицію Янг зробив на дебатах кандидатів у президенти США від демократів. Ідея бізнесмена полягає в тому, щоб довести ефективність ідеї загального базового доходу. Гроші на виплати Янг обіцяє віднайти серед власного бюджету. Про це 13 вересня повідомляє Telegram-канал «Открытый мир» із посиланням на AP.

Кандидат планує методом сліпого жереба вибрати десять американських родин й щомісяця виплачувати їм по 1 тис. дол. з виборчого фонду в рамках передвиборної кампанії. Янг обіцяє, що, якщо переможе на виборах, то практика дарування коштів пошириться на всіх громадян США, яким виповнилося більше 18 років. Таким чином він планує боротися з бідністю.

Нагадаємо, радники президента США Дональда Трампа переконують його не йти на президентські вибори, котрі відбудуться в листопаді 2020 року, разом із віце-президентом Майком Пенсом, а обрати собі нового напарника.


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