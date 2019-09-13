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Зеленський закликав інвестувати в Україну. Фото: president.gov.ua

Нове курортне місто на узбережжі Чорного моря та центр кіновиробництва в Києві: Зеленський презентував інвестиційні проекти

13 вер 2019, 12:51
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Володимир Зеленський, президент України, презентував низку інвестиційних проектів під час промови на 16 щорічній «Ялтинській європейській стратегії», що триває у Києві.

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Ці проекти реалізовуватимуться в Україні із залученням іноземного бізнесу під особисті гарантії захисту інвестицій з боку влади. Кошти планується залучити в найближчі роки. Серед пріоритетів — енергетика, інфраструктура, прозорий обіг земель. Про це 13 вересня повідомила прес-служба глави держави.

За словами президента, планується втілити в життя проект іригації у Херсонській області — перетворення пустельних земель на плодючі. Другий проект передбачає створення у Харкові міжуніверситетського IT-кластера. Крім того, Зеленський хоче перетворити Київ на центр кіновиробництва.

Вчора Верховна Рада ухвалила закон про сприяння та допомогу кіновиробництву, про rebate, і запрошуємо всіх переконатися — у нас не гірше знімати, ніж у Будапешті і в Польщі, у нас дуже красива країна, — зауважив гарант Конституції.

Також президент пропонує інвесторам створити нове курортне місто на узбережжі Чорного моря та побудувати нові гірськолижні курорти. Наразі розглядаються проекти у Славському та Боржаві. Планує влада й розвивати острів Хортицю на Запоріжжі. У задумах Зеленського й створення масштабного парку розваг для гостей зі Східної та Центральної Європи.

Нагадаємо, 11 вересня Верховна Рада підтримала проект закону № 1059 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні».

Джерело: Ракурс


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